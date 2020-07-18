Последний месяц в Москве количество новых заболевших COVID-19 уменьшается в среднем на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За сутки в Москве зафиксировали 578 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

52,9% заболевших являются горожанами в возрасте от 18 до 45 лет. 28,2% – люди в возрасте от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, 4,9% – старше 80 лет, 4% – дети.

Сообщается, что среднесуточный темп прироста составляет 1,5%. Динамика новых заболевших COVID-19 в городе снижается в среднем на 15% каждую неделю. Количество новых случаев коронавирусной инфекции находится на низком уровне на протяжении всего июля.

За последние сутки в РФ зафиксировали 6 234 новых случая коронавирусной инфекции. Общая численность заболевших COVID-19 в России составила 765 437 человек. 546 863 пациента выздоровели от коронавируса, 12 247 – скончались.

В Москве за минувшие 24 часа от COVID-19 излечились 543 пациента. Таким образом, общая численность выздоровевших составила 170 180 человек.

Кроме того, за последние сутки 14 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом, в Москве. Всего от COVID-19 в столице умерли 4 285 пациентов.