Повышенный уровень погодной опасности продлили на 19 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице и Московской области на среду, 19 июня, продлен оранжевый уровень опасности из-за риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
Уточняется, что данное предупреждение начало действовать во вторник, 18 июня. Это связано с грозами и высоким риском возникновения пожаров, пояснили синоптики. По словам специалистов, в течение дня 18 июня возможны дожди, а в отдельных районах столицы прогремят грозы. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вскоре в столицу вернется тридцатиградусная жара. По его словам, в четверг, 20 июня, столбики термометров могут подняться до +31 градуса. Температурные показатели по-прежнему будут выше климатической нормы, добавил Вильфанд.
Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 17 июня из-за опасности возникновения пожаров.
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