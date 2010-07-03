Водителей предупредили о дожде и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных водителей предупредили о дожде и порывистом ветре 18 июня и посоветовали не парковать машины под деревьями. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

По прогнозам синоптиков, во вторник ожидаются дождь и сильный ветер, отметили в ЦОДД. Из-за непогоды сотрудники центра рекомендовали не парковаться под деревьями и рекламными щитами, а также быть предельно внимательными за рулем.

"Или просто поезжайте на метро – на дорогах может быть тесно (и мокро) – такое на любителя", – с юмором добавили в ЦОДД.

Сегодня вполне вероятны дождь и сильный ветер. Будьте осторожны, если вдруг случится (не паркуйтесь под деревьями и щитами, аккуратность за рулем). Или просто поезжайте на метро - на дорогах может быть тесно (и мокро) - такое, на любителя. pic.twitter.com/Sd8KNtdP5W — ЦОДД (@gucodd) 18 июня 2019 г.



Накануне Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности на 18 июня. Это связано с грозами и высоким риском возникновения пожаров, пояснили синоптики. По словам специалистов, в течение дня 18 июня возможны дожди, а в отдельных районах столицы прогремят грозы. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Повышенный уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье объявляли и на 17 июня.

