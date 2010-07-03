Синоптики рассказали о погоде в столице на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На этой неделе в Москве с каждым днем будет становиться все теплее. Такой прогноз сделали синоптики центра погоды "Фобос", передает Агентство "Москва".

"Каждый последующий день до пятницы включительно будет теплее предыдущего. В конце недели, в четверг-пятницу, мы ожидаем температуру до +28...+29 градусов. Во вторник, завтра, после полудня по московскому региону местами прогремят грозы, пройдут кратковременные дожди", – сообщили специалисты.

В среду-четверг погода будет без существенных осадков. Отмечается, что на этой неделе ожидается только один дождливый день – 18 июня. В целом на неделе будет очень тепло и комфортно.



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Атмосферное давление в течение всей недели сохранится на уровне климатической нормы – 746-748 миллиметров ртутного столба. Из-за этого скорость ветра будет слабая, до 3-8 метров в секунду в дневные часы. Вблизи кучевого грозового облака возможно кратковременное усиление ветра до 10-12 метров в секунду.

В понедельник, 17 июня, будет облачно с прояснениями. Местами могут пройти небольшие дожди. Днем ожидается комфортная температура до +25 градусов. По области ожидается от +21 до +26 градусов.

