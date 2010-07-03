Дождь и до +25 градусов ждут Москву в понедельник

Синоптики пообещали москвичам небольшое повышение температуры и кратковременные дожди в начале новой недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам, в ночь на понедельник обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут плюс 11−13 градусов, а в Подмосковье местами температура опустится до +8 градусов.
В понедельник, 17 июня, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Днем, по словам синоптиков, ожидается комфортная температура до плюс 25 градусов. По области прогнозируют от +21 до +26 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.
Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе на 17 июня в связи с высоким риском возникновения пожаров. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на следующей неделе в столицу вернется тридцатиградусная жара. В частности, в четверг, 20 июня, температура вновь может вырасти до +31 градуса. Таким образом, температурные показатели в Москве по-прежнему будут выше климатической нормы, отметил синоптик.
Июльская жара вернется в Москву на следующей неделе
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.