Дождь и до +25 градусов ждут Москву в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики пообещали москвичам небольшое повышение температуры и кратковременные дожди в начале новой недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам, в ночь на понедельник обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут плюс 11−13 градусов, а в Подмосковье местами температура опустится до +8 градусов.

В понедельник, 17 июня, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Днем, по словам синоптиков, ожидается комфортная температура до плюс 25 градусов. По области прогнозируют от +21 до +26 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе на 17 июня в связи с высоким риском возникновения пожаров. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на следующей неделе в столицу вернется тридцатиградусная жара. В частности, в четверг, 20 июня, температура вновь может вырасти до +31 градуса. Таким образом, температурные показатели в Москве по-прежнему будут выше климатической нормы, отметил синоптик.