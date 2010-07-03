Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре во вторник

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Синоптики объявили повышенный уровень погодной опасности в столичном регионе на вторник, 18 июня. Это связано с грозами и высоким риском возникновения пожаров, сообщили в Гидрометцентре России.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – сказано в сообщении метеобюро.

Москвичей также предупредили, что во вторник с 09:00 и далее в течение 12 часов возможны дожди, а в отдельных районах прогремят грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду. Днем 18 июня максимальная температура составит плюс 25–27 градусов в столице. По области воздух прогреется до +22–27 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вскоре в столицу вернется тридцатиградусная жара. По словам синоптика, в четверг, 20 июня, столбики термометров могут подняться до +31 градуса. Температурные показатели по-прежнему будут выше климатической нормы, добавил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 17 июня из-за опасности возникновения пожаров.

