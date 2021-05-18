Москвичи выбрали лучшую онлайн-экскурсию по необычным историческим местам столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках проекта "Активный гражданин" завершилось голосование. На этот раз жители столицы выбирали лучшую онлайн-экскурсию по необычным историческим местам города. В нем приняли участие 178 998 человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, прогулка по Северному речному вокзалу набрала 20,69% голосов и стала победителем голосования.
"На втором месте – экскурсия по мистической Москве, за нее проголосовали 18,76%. На видеопрогулке можно узнать о московских особняках, в которых происходили таинственные события. На третьей строчке – музей-усадьба "Кусково". За этот виртуальный тур проголосовали 15,12% активных граждан.
Оставшиеся голоса распределились почти поровну между другими онлайн-прогулками, среди которых выделили экскурсию по усадьбе Орлова-Денисова (6,79% участников), в здание Ссудной казны – 4,34%, в Московский театр Олега Табакова – 3,16%, в здание Синодальной типографии – 3,05%, в особняк Лопатиной – 2,62%, в доходный дом церкви Троицы на Грязех – 2,58%.
Cтать участником экскурсии по необычным зданиям не выходя из дома можно с помощью YouTube-канала столичного департамента культурного наследия. Для всех, кто интересуется историей и архитектурой Москвы, там публикуют видеопрогулки.
Ранее сообщалось, что более тысячи онлайн-обсуждений градостроительных проектов провели на платформе "Активный гражданин" за год. Общественные обсуждения в таком формате были запущены в марте 2020 года.
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