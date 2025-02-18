Голикова: в России на рынок труда нужно привлечь 800 тысяч человек

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На рынок труда России необходимо дополнительно привлечь 800 тысяч человек. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"На период до 2030 года нам нужно еще дополнительно вовлечь в экономику порядка 800 тысяч человек", – передает РИА Новости слова вице-премьера.

По словам Голиковой, из-за выхода на пенсию россиян нужно заместить 10,1 миллиона человек, при этом общая оценка вовлечения в экономику кадров составляет 10,9 миллиона человек. Как уточнила зампред правительства, потребность в рабочих руках наблюдается в обрабатывающей промышленности, строительстве, образовании, здравоохранении и сфере транспортировки и хранения.

Между тем Центробанк России увидел предпосылки для ослабления давления на рынке труда, возникшего в связи с дефицитом рабочей силы. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это связано с появлением предприятий, снизивших спрос на рабочую силу.

Ранее парламентарии в России предложили изучить японский опыт перехода на новый рабочий график, хотя в самой Японии этот эксперимент только планируют запустить в апреле 2025 года. Там сокращение рабочей недели связывают с поддержкой рождаемости и работающих матерей.