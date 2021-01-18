В СК поддержали ужесточение уголовной ответственности для физлиц

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет поддержал ужесточение уголовной ответственности для физических лиц. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказала зампредседателя СК, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко, для юридических лиц ответственность за преступления наступает вне зависимости от срока давности.
"У индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений – всего два года", – пояснила Леоненко.
Она отметила, что в ведомстве считают недостаточным срок давности преступлений для физических лиц, поскольку даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей индивидуальный предприниматель по истечении срока давности может легко избежать наказания.
В качестве примера Леоненко привела уголовное дело, рассмотренное в Усть-Илимске в 2015 году. Тогда расследование по обвинению индивидуального предпринимателя в уклонении от уплаты налогов на сумму 125,6 миллиона рублей пришлось прекратить из-за истечения срока давности.
Леоненко также заявила, что в данный момент ФНС направляет материал следователю только в том случае, если ИП не возместил ущерб в течение двух месяцев. В СК назвали данную процедуру слишком долгой. Там считают, что за такой срок злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество.
Ранее Владимир Путин поздравил сотрудников СК с 10-летием образования ведомства. Президент попросил следователей оперативно реагировать на новые угрозы, связанные с киберпреступностью.
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