СК просит продлить арест бывшего замглавы ФСИН Максименко

Фото: пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Следователи просят суд продлить на три месяца срок содержания в СИЗО бывшего заместителя главы ФСИН Валерия Максименко, арестованного по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Максименко до 25 апреля 2021 года", – рассказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Она уточнила, что дата рассмотрения ходатайства пока не определена.

В ноябре Басманный суд Москвы арестовал Валерия Максименко до 25 января 2021 года.

По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)". В СК считают, что строительная организация заведомо не имела для этого необходимых производственных и кадровых ресурсов. В связи с этим целевая программа на 2018–2019 годы не была исполнена на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей.

Помимо этого, действия Максименко принесли прямой ущерб предприятию на 189 миллионов рублей. Он проявился в штрафах и дополнительных затратах из-за отсрочки ввода в эксплуатацию 14 объектов. Сам Максименко свою вину не признает.