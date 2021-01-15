Путин поздравил сотрудников СК с 10-летием образования ведомства

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Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства. Выступление главы государства транслировал в эфире канал "Россия 24".

Президент России отметил, что сотрудники СК выполняют ответственную и сложную работу, которая много значит для государства и граждан. Среди главных качеств следователей Путин выделил кристальную честность и личную порядочность.

"Абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и четко выполняют свой служебный долг", – заверил глава РФ.

Путин подчеркнул, что следователи проводят полные и объективные предварительные расследования, что обеспечивает справедливость итогового приговора суда.

"Этот высокий независимый статус позволил вывести работу следственных органов на новый качественный уровень, создать условия для более эффективной борьбы с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, другими наиболее тяжкими и опасными для общества нарушениями закона", – сказал Путин.

Глава государства призвал сотрудников СК пресекать любые попытки реабилитации нацизма. Президент также попросил следователей оперативно реагировать на новые угрозы, связанные с киберпреступностью.

"Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции и изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью", – заключил Путин.

Ранее Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к работникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником.