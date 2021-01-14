СК возбудил дело после невыплаты зарплаты сотрудникам стройкомпании в Балашихе

17:09
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбуждено в Балашихе после невыплаты зарплаты сотрудникам строительной компании. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью Ольгу Врадий.
По данным ведомства, с сентября 2019 года по октябрь 2020 года один из руководителей балашихинской фирмы частично не выплатил зарплату трем сотрудникам в размере более 420 тысяч рублей, имея при этом возможности для осуществления выплат.
"Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "Строй-гарант XXI" (часть 1 статья 145.1 УК РФ)", – рассказала Врадий.
Она подчеркнула, что в настоящее время специалисты проводят полный комплекс следственных мероприятий для установления обстоятельств инцидента. В частности, Врадий уточнила, что принимаются меры для скорейшего погашения задолженности перед работниками.
В июле прошлого года столичные следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты рабочим строительной организации в Троицком округе Москвы. Сообщалось, что руководство компании не выплачивало заработную плату 120 сотрудникам в течение двух месяцев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: