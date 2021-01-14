СК возбудил дело после невыплаты зарплаты сотрудникам стройкомпании в Балашихе

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Уголовное дело возбуждено в Балашихе после невыплаты зарплаты сотрудникам строительной компании. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью Ольгу Врадий.

По данным ведомства, с сентября 2019 года по октябрь 2020 года один из руководителей балашихинской фирмы частично не выплатил зарплату трем сотрудникам в размере более 420 тысяч рублей, имея при этом возможности для осуществления выплат.

"Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "Строй-гарант XXI" (часть 1 статья 145.1 УК РФ)", – рассказала Врадий.

Она подчеркнула, что в настоящее время специалисты проводят полный комплекс следственных мероприятий для установления обстоятельств инцидента. В частности, Врадий уточнила, что принимаются меры для скорейшего погашения задолженности перед работниками.

В июле прошлого года столичные следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты рабочим строительной организации в Троицком округе Москвы. Сообщалось, что руководство компании не выплачивало заработную плату 120 сотрудникам в течение двух месяцев.

