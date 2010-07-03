СК добился сокращения на 24% числа жалоб на невыплаты зарплат в Москве

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Число сообщений о невыплате зарплат в организациях и на предприятиях в Москве снизилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Сергея Яроша.

Он рассказал, что за текущий год к ним поступило 616 сообщений о задержках и неполных выплатах заработной платы, при этом в 2018 году таких сообщений пришло на 200 больше – 814. В целом таких сообщений стало меньше на 24,3%, отмечает Ярош.

Ярош рассказал, что по факту заявлений было возбуждено 116 уголовных дел и вынесено 471 постановлений об отказе возбуждения дела, когда задолженность погашалась еще на стадии проверки либо информация о невыплатах зарплат свыше двух месяцев не подтверждалась.

"Кроме того, внедренная Главным следственным управлением по Москве практика организации процессуальных проверок на основании ежемесячных данных Мосгорстата о просроченной задолженности по зарплате позволила в текущем году обеспечить своевременную выплату денежных средств еще до поступления материалов от надзорных ведомств", – заметил замруководителя ГСУ СК.

Так, к настоящему моменту выплаты прошли 234 работникам, общая сумма которых составляет 67 миллионов рублей. Ярош добавил, что несмотря на снижение числа жалоб работа по оказанию помощи работникам, а также по укреплению межведомственного взаимодействия в решении вопросов защиты прав и интересов трудящихся в Москве будет продолжена.

