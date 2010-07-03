СК завел дело о невыплате зарплат работникам НПО "Автоматика-С"

16:21
16:21
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам столичной организации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.
По версии следствия, в период с июля 2016 года по март 2019 года сотрудники компании ООО НПО "Автоматика-С" не получали заработную плату. Руководство организации задолжало сотрудникам свыше 10 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, в рамках предварительного следствия примут меры для возмещения причиненного вреда потерпевшим.
17 июня 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината объявили сухую голодовку. Они требовали выплатить задолженность по зарплате за четыре месяца. По данным следствия, с января по июнь 2019 года руководство предприятия умышленно не платило работникам. Задолженность по зарплате превысила 14 миллионов рублей.
19 июня новый инвестор перечислил 4,7 миллиона рублей для погашения задолженности за один месяц. Начали выплачивать и долг предприятия по энергоресурсам. При этом уточнялось, что полностью погасить задолженность удастся в течение нескольких месяцев.
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