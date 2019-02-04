СК завел дело о невыплате зарплат в "Мельничном комбинате в Сокольниках"

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Столичные следователи завели уголовное дело, связанное с невыплатой зарплаты работникам "Мельничного комбината в Сокольниках". Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве.

Руководителя предприятия подозревают в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы из корыстных интересов. Уже приняты меры по компенсации ущерба потерпевшим.

"По состоянию на сегодняшний день работникам выплачена задолженность по заработной плате более 1,7 миллиона рублей", – пояснили в ведомстве.

По данным СК, гендиректор компании не платил сотрудникам деньги с августа минувшего года. В итоге задолженность перед 242 сотрудниками превысила 23 миллиона рублей.