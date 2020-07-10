СК начал проверку после невыплаты зарплат 120 работникам стройфирмы

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Столичные следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты рабочим строительной организации. Фирма находится в Троицком округе Москвы, говорится на официальном сайте СК РФ по городу.

"По предварительным данным, руководство одной из строительных компании в нарушение требований Конституции РФ и трудового законодательства полностью не выплатило свыше двух месяцев заработную плату 120 работникам организации", – заявили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в СК, работодатель должен сотрудникам свыше одного миллиона рублей. В результате будут приняты меры по погашению долга перед сотрудниками, добавили следователи.

Ранее стало известно, что курьерам Delivery Club выплатили более девяти миллионов рублей. В связи с данным инцидентом Mail.ru Group подаст в суд на своего логистического партнера.