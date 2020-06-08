В Госдуме оценили важность проекта о почасовой оплате труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал о причинах разработки законопроекта, который предполагает введение минимального почасового размера оплаты труда. Об этом сообщает RT.

"Из-за того, что сегодня ситуация из-за коронавируса вот такая сложная, миллионы людей находятся в подвешенном состоянии. То есть они юридически, может, потеряли работу, но тем не менее продолжают работу вообще без оформления, либо как самозанятые, некоторых с зарплат перевели на "минималку" и так далее", – рассказал Свинцов.

Он отметил, что в таких условиях для того, чтобы у сотрудника были более защищенные права, предлагается сделать минимальную почасовую оплату труда.

"Потому что если разбить действующую минимальную оплату труда на почасовую, то получается, зависит от региона: от 60 до 90 рублей. Мы считаем, что это крайне мало", – подчеркнул депутат.

Как стало известно ранее, парламентарии от ЛДПР направили в правительство законопроект о введении в России почасовой оплаты труда для работающих по срочным договорам и на неполный день. Как говорится в документе, плата должна быть не ниже чем 150 рублей в час, а впоследствии индексироваться один раз в год.

Авторы законопроекта указали, что работодатели часто снижают оплату, устанавливают псевдосокращенный рабочий день и выплачивают зарплату в конвертах. Таким образом они стараются избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. Все это позволяет получать необоснованно высокую прибыль.

Инициативу поддержал зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев. Однако, по его мнению, у работодателей может возникнуть много вопросов по данной инициативе. Парламентарий выразил мнение, что увеличение заработной платы приведет к увеличению средств, поступающих в фонд социального страхования, и окажет положительное влияние на экономику нашей страны.