Крещенские купания начались в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Крещенские купания стартовали в столице. Движение на некоторых улицах города перекрыто с 18:00 18 января до 6:00 19 января из-за мероприятий, посвященных Крещению.
Ограничения ввели на Санаторной и Тютчевской аллеях, на въезде с улицы Торговой на проектируемый проезд № 6718.
Закрыт въезд с 6-го Дачно-Мещерского проезда на улице Прудовой в сторону Мещерского проезда и Мещерский проезд – от улицы Воскресенской до улицы Прудовой.
В столице доступно 46 площадок для крещенских купаний. Это как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах.
Больше всего точек появится в ТиНАО и СЗАО – 16 и 8 соответственно. В Восточном округе будет шесть купелей, в Юго-западном и Западном – по четыре, в ЦАО, ЮАО и ЗелАО – по две, а в СВАО и САО – по одной.
Специальные площадки для купаний появились и в семи парках. Искусственный деревянный бассейн площадью 2,5 квадратного метра впервые установили в саду имени Баумана. Купели организовали в парках "Митино", "Фили", "Северное Тушино", "Сокольники", на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха "Борисовские пруды".
На Крещение в Москве введут ограничения движения
В местах купания установлен 131 модуль для обогрева, раздевалки, есть пункты питания с горячим чаем. Всех желающих призывают купаться только в оборудованных местах и соблюдать правила безопасности. Московские спасатели приводят силы в повышенную готовность, такой режим будет действителен до 18:00 20 января.
Роспотребнадзор подтвердил санитарную безопасность купелей для крещенских купаний. Эксперты исследовали пробы воды в Центре гигиены и эпидемиологии. Образцы проверяли на инфекцию, химию и бактерии. Купели, где показатели не отвечали нормам, исключили из списка.
За безопасность людей будут отвечать более двух тысяч сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по городу и военнослужащих столичного соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии РФ совместно с другими правоохранителями. Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 400 тысяч человек.
Кроме того, за порядком проследят свыше 200 спасателей и водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, более 150 сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы, порядка 400 сотрудников департамента ГОЧСиПБ, ГУ МЧС России по Москве, МВД и департамента здравоохранения, а также добровольцы "Россоюзспас" и РООПСВОД. На акватории столицы в ночь с 18 на 19 января организуют совместное патрулирование полиции и спасателей для пресечения купания в необорудованных местах.
На Крещение наземный транспорт Москвы и Московской области будет работать по особому графику. 39 маршрутов общественного транспорта Москвы будут работать дольше обычного, а автобусы Мострансавто начнут курсировать по расписанию выходного дня.
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