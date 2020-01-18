Врач рассказал, как правильно купаться на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крещенские купания в теплую для января погоду могут быть достаточно опасны для организма. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный объяснил, что достаточно серьезным противопоказанием могут стать неврологические расстройства и наличие скачков давления, особенно если при подобном заболевании человек не принимает лекарства. Нежелательно окунаться в купели и людям с нарушениями работы вестибулярного аппарата.

"Не следует окунаться в купель горожанам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Несмотря на то, что места для купаний оборудованы всем необходимым..., тем не менее есть большая вероятность поскользнуться и получить травму", – предостерег Безымянный.

Наконец, не стоит заходить воду тем, кто болеет сахарным диабетом, перенес инсульт или инфаркт. Запрещено также посещать купели в состоянии алкогольного опьянения. Противопоказанием станет даже алкоголь, принятый накануне.

По словам специалиста, теплая погода нынешнего года в случае с крещенскими купаниями особенно обманчива. Безымянный пояснил, что человек может недостаточно внимательно отнестись к угрозе переохлаждения. На то, чтобы вытереться и переодеться у купальщиков есть всего пара минут, в которые тело еще хранит тепло за счет суженых сосудов. Делать это лучше в помещении или в машине. От переохлаждения может спасти шапка, теплая одежда и большое сухое полотенце, напомнил эксперт.

В Москве для крещенских купаний оборудуют 46 площадок. Наибольшее количество участков откроется в ТиНАО и СЗАО – 16 и 8 соответственно. На всех площадках будут созданы безопасные спуски к воде, подходы к купелям оснастят противоскользящим покрытием.

В ночь с 18 на 19 января 39 маршрутов общественного транспорта Москвы будут работать дольше обычного из-за Крещения. Автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы сделают доступными до 03:00.