В Госдуме дали рекомендации по подготовке к крещенскими купаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян пройти медицинский осмотр перед крещенскими купаниями, сообщает Агентство "Москва".

Депутат рассказал, что подготовка к купанию в проруби должна проходить "не за день и не за два". Начинать лучше с контрастного душа.

"Необходимо знать о готовности организма к подобному перепаду температур. Для этого надо обратиться к врачу общей практики и пройти хотя бы самый базовый медицинский осмотр", – сказал Менделевич.

После этого можно приступать к "процедуре закаливания". Купаться парламентарий рекомендует только в подготовленной для этого проруби.

Менделевич также призвал уделить особое внимание подготовке детей, поскольку в холодной воде ребенок может запаниковать.

"Рекомендуется всегда быть рядом и не выпускать детей из поля зрения. После купания надо сразу высушиться, а также подкрепить организм горячим чаем", – заключил депутат.

В Москве оборудуют 46 площадок для крещенских купаний. Это будут как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах.

На всех площадках организуют безопасный спуск к воде, а подходы к купелям будут с противоскользящим покрытием.

Портал "Окно в город" будет вести трансляцию, которая начнется 18 ноября в 18:00 и завершится в 18:00 19 января.