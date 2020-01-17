Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Окно в город" покажет крещенские купания. Трансляция начнется 18 ноября в 18:00 и завершится в 18:00 19 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители столицы смогут увидеть загруженность площадок и понять, в какое время и где окунуться в прорубь. Трансляции будут вести со следующих площадок:

пруд Бекет (Загородное шоссе, в районе дома 2);

парк "Северное Тушино" (улица Свободы, в районе дома 56);

Большой Воронцовский пруд (улица Академика Пилюгина, в районе дома 1);

Строгинская пойма (улица Твардовского, в районе владения 16, корпуса 3);

Черневский пруд (улица Южнобутовская, в районе дома 62).

По словам начальника управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрия Головина, в этом году "Окно в город" уже в пятый раз будет транслировать крещенские купания в Москве.

В столице оборудуют 46 площадок для крещенских купаний. Это будут как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах. Специальные площадки для купаний появятся и в семи парках столичного департамента культуры: в саду имени Баумана, в парках "Митино", "Фили", "Северное Тушино", "Сокольники", на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха "Борисовские пруды".

Прийти искупаться все желающие смогут с шести вечера 18 января до этого же времени 19 января. На всех площадках организуют безопасный спуск к воде, а подходы к купелям будут с противоскользящим покрытием. Недалеко будут возведены теплые павильоны с горячим чаем и питанием, а также раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты. Кроме того, в шаговой доступности от купелей появятся временные автомобильные стоянки.

Возле всех купелей постоянно будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Помимо этого, полиция будет патрулировать водоемы столицы, чтобы никто не купался в необорудованных местах.

Крещенские богослужения пройдут в 461 столичном храме. Для обеспечения безопасности специалисты МЧС провели со всеми служителями церквей инструктажи по использованию открытого огня и соблюдению требований пожарной безопасности. Также проверена исправность пожарной безопасности.

МЧС сформировало оперативные группы, которые будут проводить патрулирование в столице во время Крещения. Это необходимо, чтобы исключить несанкционированные купания. Из-за теплой погоды в округа направлены рекомендации по обустройству мест купаний вблизи береговой линии, исключающие выход на лед.

В ночь с 18 на 19 января 39 маршрутов общественного транспорта будут работать дольше обычного из-за Крещения. В районе самых популярных мест для крещенских купаний, а также храмов, где пройдут праздничные богослужения, автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы будут курсировать до 03:00.

Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Православные отмечают его в ночь с 18 на 19 января. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии – крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.

