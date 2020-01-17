Депздрав предупредил о риске переохладиться на Крещение

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депздрав предупредил москвичей, что при аномально теплой погоде, которая ожидается на Крещение, ветер может стать дополнительным риском получить переохлаждение при купании в проруби.
Внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников призвал не расслабляться из-за аномального тепла.
"Нужно помнить, что даже летом, при меньшей разнице между температурой разогретого тела и воды в водоеме, при резком погружении могут случаться неприятности для здоровья, поскольку резкое изменение температуры окружающей среды – большой стресс для организма", – приводит слова Тяжельникова Агентство "Москва".
Тяжельников рекомендовал перед погружением в прорубь дать организму адаптироваться к холоду, а после – хорошо обтереться полотенцем.
Ранее специалисты дали советы, как подготовить организм к крещенским купаниям. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что подготовиться к мероприятиям можно с помощью горячего душа, который избавляет от усталости и восстанавливает кровоснабжение.
А заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 в Москве Альберт Иорданян уверен, что обливания холодной водой отлично помогают подготовиться к купанию.
МЧС сформировало оперативные группы, которые будут проводить патрулирование в столице во время Крещения. Это необходимо, чтобы исключить несанкционированные купания. Из-за теплой погоды в округа направлены рекомендации по обустройству мест купаний вблизи береговой линии, исключающие выход на лед.
В этом году Крещение приходится на выходные дни, поэтому ожидается увеличение количества посетителей мест купания до 200 тысяч человек. Мероприятия, приуроченные к православному празднику, пройдут на территории 460 церквей в столице.
Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Православные отмечают его в ночь с 18 на 19 января. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии – крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.
Крещенские купели оборудуют безопасным подходом и спусками к воде
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