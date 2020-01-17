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Москва 24

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Город

15:30

Движение на западе Москвы перекроют в ночь на 19 января

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по некоторым улицам на западе и юго-западе города перекроют с вечера 18 января до утра 19 января из-за мероприятий, посвященных Крещению, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Полное перекрытие введут с 18:00 18 января до 6:00 19 января на Санаторной и Тютчевской аллеях, на въезде с улицы Торговой на проектируемый проезд № 6718.

Также будут закрыт въезд с 6-го Дачно-Мещерского проезда на улице Прудовой в сторону Мещерского проезда и Мещерский проезд – от улицы Воскресенской до улицы Прудовой.

В случае осложнения дорожно-транспортной ситуации возможны дополнительные перекрытия сотрудниками ГИБДД.

Ранее сообщалось, что почти 14 тысяч человек, из которых более 8 тысяч являются сотрудниками полиции и Росгвардии, будут обеспечивать охрану правопорядка на Крещение в столице.

На Крещение наземный транспорт Москвы и Московской области будет работать по особому графику. Так, 39 маршрутов общественного транспорта Москвы будут работать дольше обычного, а автобусы Мострансавто будут работать по расписанию выходного дня.

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