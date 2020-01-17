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Общество

12:13

Около 14 тыс полицейских обеспечат правопорядок на Крещение в Москве

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 14 тысяч человек, из которых более 8 тысяч являются сотрудниками полиции и Росгвардии, будут обеспечивать охрану правопорядка на Крещение в столице, сообщает ТАСС.

"В охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений и на водоемах планируется задействовать свыше 13,9 тысячи человек: службу будут нести более 8 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, более 500 сотрудников МЧС и более 5,4 тысячи представителей Московской городской народной дружины", – рассказали в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Сообщается, что 18 и 19 января на территории 424 православных церквей и храмов во время проведения праздничных богослужений и традиционных крещенских купаний для обеспечения правопорядка и безопасности граждан планируется организовать комплекс необходимых мер. Кроме того, места проведения мероприятий будут обследованы кинологами с собаками с целью нахождения взрывных устройств и других запрещенных предметов.

Ранее стало известно, что на Крещение наземный транспорт Москвы и Московской области будет работать по особому графику. Так, 39 маршрутов общественного транспорта Москвы будут работать дольше обычного, а автобусы Мострансавто будут работать по расписанию выходного дня.

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