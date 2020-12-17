Неизвестный убил собаку в приюте для бездомных животных в Апатитах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный убил одну собаку в приюте для бездомных животных в Апатитах Мурманской области. Полиция проводит проверку, сообщает газета "Вечерний Мурманск".

Еще одна собака оказалась раненной. Перед тем, как напасть на животных, злоумышленник повредил электрический кабель, от которого запитаны видеокамеры.

В приют на улице Чехова неизвестный проник, перебравшись через забор.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук при проверке приюта "Пять звезд" в Иркутской области нашла там мертвых взрослых собак и щенков.

Она обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. Также жители региона запустили электронную петицию, авторы которой утверждают, что хозяин приюта якобы убил более 50 тысяч животных.