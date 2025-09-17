Облачная погода и до 21 градуса ожидаются в Москве 17 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в среду, 17 сентября. По области местами пройдет небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса тепла, по области – от 17 до 22 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 9 градусов, а в Подмосковье – до 6.

Дождливая погода ожидается в Москве в середине недели. Осадки будут идти с перерывами до воскресенья, 21 сентября. Температура не поднимется выше 15 градусов, а в последний день недели похолодает до 9 градусов.

Жителей Московского региона первый снег ожидает уже в начале октября. По словам синоптиков, снегопад в середине сентября уже наблюдали жители Якутии, Республики Тыва и Красноярского края. В свою очередь, в конце текущего месяца снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.