Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 06:09

Общество

Облачная погода и до 21 градуса ожидаются в Москве 17 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в среду, 17 сентября. По области местами пройдет небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса тепла, по области – от 17 до 22 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 9 градусов, а в Подмосковье – до 6.

Дождливая погода ожидается в Москве в середине недели. Осадки будут идти с перерывами до воскресенья, 21 сентября. Температура не поднимется выше 15 градусов, а в последний день недели похолодает до 9 градусов.

Жителей Московского региона первый снег ожидает уже в начале октября. По словам синоптиков, снегопад в середине сентября уже наблюдали жители Якутии, Республики Тыва и Красноярского края. В свою очередь, в конце текущего месяца снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.

Температура составит 22 градуса в Москве днем 17 сентября

Читайте также


обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика