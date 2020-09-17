Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 8 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По имеющейся информации, у всех пациентов был установлен диагноз "пневмония". При этом скончавшиеся имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице составило 5 033 человека.

По последним данным, в России выявили 5 762 новых случая коронавируса. При этом в 1 351 случае не было клинических проявлений болезни.

В России за сутки зарегистрировали 5 762 случая COVID-19

В столице за сутки подтвердили 730 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста пациентов за две календарные недели составил 0,26%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост числа случаев COVID-19 в городе. По словам градоначальника, в столице стали выявлять больше заразившихся коронавирусом из-за увеличения объемов тестирования.