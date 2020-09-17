В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,26%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столице за сутки подтвердили 730 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста пациентов за две календарные недели составляет 0,26%.
Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Среди новых выявленных случаев 33,7% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет, 14,6% – от 66 до 79 лет, 6,4% – старше 80 лет, 3,9% – дети.
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,76 на 100 тысяч человек. По данному показателю столица находится во втором десятке среди субъектов РФ.
В столице за последние сутки выздоровели от коронавирусной инфекции еще 1 323 пациента. За это же время в России подтвердили 5 762 новых случая COVID-19. Из них 1 351 не имел клинических проявлений болезни.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович рассказала, что в России не зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом, в то время как в Европе такая тенденция наблюдается.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
В России за сутки зарегистрировали 5 762 случая COVID-19
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