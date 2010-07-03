ЦОДД призвал водителей быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Центр организации дорожного движения призвал столичных водителей быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения погоды, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.
Горожан предупредили о сильном ветре и грозах в ближайший час. "Будет много мелких (и не очень) ДТП, плохая видимость. Держите дистанцию", – отметили в центре.
О грозе и сильном ветре в столичном регионе предупреждало и региональное управление МЧС. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Непогода сохранится до 21:00.
Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию и не парковаться у деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
В эти выходные в городе может выпасть около 28 миллиметров осадков. Это порядка трети от нормы в 77 миллиметров.
По информации синоптиков, первая декада августа в городе стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за непогоды в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%.
А на следующей неделе в столице сильно потеплеет. Согласно данным центра погоды "Фобос", в понедельник воздух прогреется до 21–26 градусов, во вторник – до 23–28 и в среду – 25–30 градусов.
Дождливые выходные ожидают москвичей
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