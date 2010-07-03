ЦОДД призвал водителей быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Центр организации дорожного движения призвал столичных водителей быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения погоды, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Горожан предупредили о сильном ветре и грозах в ближайший час. "Будет много мелких (и не очень) ДТП, плохая видимость. Держите дистанцию", – отметили в центре.

О грозе и сильном ветре в столичном регионе предупреждало и региональное управление МЧС. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Непогода сохранится до 21:00.

Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию и не парковаться у деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

В эти выходные в городе может выпасть около 28 миллиметров осадков. Это порядка трети от нормы в 77 миллиметров.

По информации синоптиков, первая декада августа в городе стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за непогоды в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%.

А на следующей неделе в столице сильно потеплеет. Согласно данным центра погоды "Фобос", в понедельник воздух прогреется до 21–26 градусов, во вторник – до 23–28 и в среду – 25–30 градусов.