Синоптики не прогнозируют ранний листопад в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики не ожидают раннего листопада из-за холодного лета в Москве, передает РИА Новости.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, почва для этого слишком влажная. Кроме того, погода на следующей неделе будет теплой – прогнозируют +25...+27 градусов.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что некоторые деревья уже пожелтели. Но это, по ее словам, связано с тем, что май был теплым и листья распустились рано. Позднякова добавила, что в этом нет ничего необычного.

"Сейчас у нас возвращается теплая погода, осадков у нас выпало не так много за этот месяц. Те листья, которые уже пожелтели к августу, вот они дадут начало листопаду", – рассказала она.

Но до конца августа тепло сохранится, так что активного листопада пока не будет.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что на следующей неделе будет тепло. К 21 августа воздух может прогреться до 25–27 градусов, атмосферное давление поднимется.

Вильфанд также уточнил, что в ближайшие 10 дней температура воды в водоемах столичного региона может прогреваться до 19 градусов. По его утверждению, такие показатели еще позволят искупаться.

А в эти выходные синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду. Столбики термометров задержатся на отметке около 20 градусов.

По сведениям синоптиков, первая декада августа в городе стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года.

Из-за холодной погоды с осадками в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%. Жители обеих столиц также активно покупают свитера, толстовки и свитшоты.

