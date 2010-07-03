Синоптики рассказали о погоде в выходные

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Облачная погода с небольшими дождями ожидается в Москве в предстоящие выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
В субботу, 17 августа, температура в городе прогреется максимум до +18 градусов, по области – до +20. В воскресенье характер погоды существенно не поменяется, в городе будет около +21 градуса. Местами ожидаются кратковременные дожди. Атмосферное давление в выходные составит 747 миллиметров ртутного столба.
Ранее в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности с 21:00 16 августа до 21:00 17 августа из-за возможного ливня. В пятницу, 16 августа, синоптики прогнозируют умеренный дождь, в отдельных районах возможна гроза. При этом температура воздуха прогреется не выше 16 градусов.
По прогнозам метеорологов, на следующей неделе в столичном регионе ожидается жаркая погода. Как рассказал научныйруководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, к 21 августа воздух в Москве может прогреться до +25...+27 градусов.
Он также отметил, что вместе с теплой погодой в столице пройдут фронтальные разделы, которые принесут с собой осадки и грозы. При этом Вильфанд уточнил, что осадки будут кратковременными.
По данным специалистов, первая декада августа в Москве стала самой холодной за последние 69 лет, уступив по показателям только августу 1950 года.
Из-за холодной погоды с осадками в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%. Жители обеих столиц также активно приобретают свитера, толстовки и свитшоты.
"Погода": дожди ожидаются в Москве в пятницу
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