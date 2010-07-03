Жара до плюс 27 градусов придет в Москву через неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жара и повышение атмосферного давления прогнозируется в столице с начала следующей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По словам синоптика, к 21 августа воздух прогреться до 25–27 градусов.

"Начиная со вторника на Москву распространяется область высокого давления. Поэтому небо будет уже малооблачным, дожди кратковременными, а температура с каждым днем начнет повышаться на 1-2 градуса. 19 августа мы ждем плюс 22-24 градуса, 20 августа – около 25, а 21 августа – 25-27", – сказал он

Вильфанд также отметил, что в ближайшие 10 дней температура воды в водоемах столичного региона может прогреваться до 19 градусов. По словам специалиста, такие показатели еще позволят москвичам искупаться.

"По расчетам, температура воды может прогреться до 18-19 градусов. Не сомневаюсь, что в Московской области, где есть неглубокие водоемы, вода прогреется до 20 градусов, конечно, там еще купание будет. В Москве-реке трудно судить. Очень важно, что минимальные ночные температуры не низкие, они будут в диапазоне 15 градусов, то есть вода не будет остывать быстро. Всего 10 дней осталось, которые позволят людям купаться в умеренной воде", – сказал Вильфанд.

На этой неделе погода еще нестабильная. Днем в пятницу, 16 августа, в некоторых районах столицы ожидается гроза с небольшим дождем. Будет облачно, скорость северного ветра составит 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 17 метров в секунду.

В выходные также прогнозируется дождливая, облачная, прохладная погода. А в начале следующей недели вновь потеплеет. Роман Вильфанд отметил, что в город возвращается "августовское лето".

Однако он подчеркнул, что, по сравнению с прошлым годом, купальный сезон в столичном регионе в 2019 году не удался. По его словам, в июне вода прогрелась очень рано: уже в конце мая температура ее достигала 15–20 градусов, а позже – и 22. Затем это пошло на спад. В сентябре в этом году при нынешней температуре воды купаться уже не получится, резюмировал Вильфанд.

По сведениям синоптиков, первая декада августа в столице стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за холодной погоды с осадками в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%. Жители обеих столиц также активно приобретают свитера, толстовки и свитшоты.

