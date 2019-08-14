В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До 36 градусов поднимется температура на юге России на этой неделе. Это близко к абсолютным максимумам, сообщает "Российская газета"

На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области) и в Поволжье тоже окажется очень жарко: временами воздух будет прогреваться до 34 градусов. В столице в среду потеплеет до 25 градусов, по области – до 26, рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

В четверг, 15 августа, ночью будет облачно и дождливо, местами гроза. Температура составит 15–17 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Столбики термометров покажут 21–23 градуса, по области – до 26.

В пятницу снова окажется облачно и дождливо, похолодает до 10–15 выше нуля. Так же будет и днем, однако возможна и гроза. Температура поднимется до 19–21 градуса, по области – до 17–22. Аналогичная погода – в выходные. А в начале следующей недели может вновь потеплеть до 26 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд констатировал, что, по сравнению с прошлым годом, купальный сезон в столичном регионе в 2019 году не удался. По его словам, в июне вода прогрелась очень рано: уже в конце мая температура ее достигала 15–20 градусов, а позже – и 22. Однако затем это пошло на спад. В сентябре в этом году при нынешней температуре воды купаться уже не получится, резюмировал Вильфанд.

Однако он отметил, что в город возвращается "августовское лето". Воздух прогревается до отметок около нормы или чуть выше нее.

Согласно сведениям синоптиков, первая декада августа в Москве стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за холодной погоды с осадками в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%. Жители обеих столиц также активно пчриобретают свитера, толстовки и свитшоты.