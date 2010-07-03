Синоптики сообщили о приходе в Москву "августовского лета"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москву возвращается "августовское лето": в ближайшие дни в столичном регионе будет тепло, местами возможны дожди с грозами. Его слова приводит "Интерфакс".
"Температура около и чуть выше нормы, на один градус. Настоящее лето пришло, августовское", – отметил Вильфанд, добавив, что со вторника погоду будет определять теплый атмосферный фронт.
"Погода": в столицу вернулось тепло
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области 13 августа. В столичном регионе ожидаются сильный ветер, дождь и гроза. Предупреждение будет действовать в течение суток: с 12:00 13 августа до 12:00 14 августа.
В понедельник в городе будет +20–22, а по области – от +18 до +23 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.
В ночь на 13 августа ожидается 11–13 градусов тепла и без осадков. Днем в среду, 14 августа, ожидается от + 22 до + 24 градусов. Скорость западного ветра составит 5–10 метров в секунду, а при грозе – до 17 метров в секунду.
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