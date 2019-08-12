Синоптики предупредили о заморозках до минус 2 градусов

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшие дни в Архангельской области, республиках Коми и Карелия ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.
Днем при этом воздух в этих регионах может прогреваться до плюс 15–17 градусов.
Синоптик напоминает, что в Москве такая погода простояла почти весь июль. Порадует москвичей только предстоящая неделя.
Так, в понедельник в столичном регионе ожидается 22 градуса тепла, 13 августа – 23–25 градусов тепла, 14 августа – до 26 градусов, 15 августа – 19–24 выше нуля. 16 августа будет облачно с прояснениями и до 23 градусов тепла. В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Неустойчивой в начале недели погода будет и на юге России. В Ростовской области 12 августа потеплеет до 29 градусов, к середине недели жара усилится до +35, а к выходным снова спадет до +28. В Краснодарском крае ожидается примерно такая же погода, к четвергу жара усилится до +36 градусов. В Сочи всю неделю будет в пределах 30 градусов.
В Челябинской области после 30-градусной жары температура опустится до 23–25 градусов. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае, будет такая же погода.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области 13 августа. По данным синоптиков, во вторник в столичном регионе ожидаются сильный ветер, дождь и гроза. Предупреждение будет действовать в течение суток: с 12:00 13 августа до 12:00 14 августа.
"Утро": минимальная облачность ожидается в столице 12 августа
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