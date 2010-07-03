В Гидрометцентре заявили о провале купального сезона в Москве

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Купальный сезон в 2019 году в Москве и Подмосковье не удался по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"В июне очень рано прогрелась вода – в конце мая она была 15–20 градусов, дальше уже прогрелась и до 22 градусов, а потом уже, конечно, пошла на спад", – сказал Вильфанд.
Он пояснил, что в прошлом году москвичи купались и в сентябре. В это время в городе было около +22 градусов, температура воды еще также оставалась теплой. Вильфанд добавил, что в этом году горожане уже не смогут себе позволить искупаться в московских водоемах в первый месяц осени.
"В сентябре в этом году купаться уже не придется – при такой температуре воды, которая сейчас, уже есть гарантировано нельзя будет купаться", – пояснил метеоролог.
При этом ранее Вильфанд прогнозировал возвращение летней погоды с кратковременными осадками на текущей неделе. По его словам, в среду и четверг в городе будет около +25 градусов, возможен небольшой дождь, местами ожидается и гроза.
К выходным погода немного испортится, температура воздуха упадет до +20 градусов, но уже к началу следующей недели летняя погода снова порадует москвичей.
По данным синоптиков, первая декада августа в Москве стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за холодной погоды с осадками в Москве и Санкт-Петербурге выросли продажи дождевиков на 700%. Жители обеих столиц также начали активно покупать свитера, толстовки и свитшоты.
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