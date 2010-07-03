В Москву возвращается летняя погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Летняя погода придет в Москву на этой неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"В Москву вернулось лето в августовском исполнении, не самое жаркое, но тем не менее", – подчеркнул синоптик.

Так, в среду, 14 августа, воздух в городе прогреется до +25 градусов. В четверг столбики термометров немного спадут вниз и будут показывать +21..+23 градуса, возможен кратковременный дождь, местами прогнозируется и гроза.

По словам метеоролога, вместе с теплой погодой в столице пройдут фронтальные разделы, которые принесут осадки и грозы. Однако он уточнил, что осадки сменят свой характер и будут кратковременными.

В пятницу, 16 августа, ожидается умеренный дождь, в отдельных районах гроза. А температура воздуха не прогреется выше 20 градусов тепла. В выходные –17 и 18 августа – погода существенно не поменяется, все также прогнозируются небольшие осадки. А вот в начале следующей неделе, по словам Вильфанда, воздух в городе снова прогреется до +25 градусов.

По данным синоптиков, первая декада августа в Москве стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за холодной погоды с осадками в Москве и Санкт-Петербурге выросли продажи дождевиков на 700%. Жители обеих столиц также начали активно покупать свитера, толстовки и свитшоты.

