Порывистый ветер с грозой ожидаются в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Гроза с небольшим дождем ожидается в некоторых районах столицы днем в пятницу, 16 августа, сообщает Гидрометцентр России.

Будет облачно, скорость северного ветра составит 5–10 метров в секунду, при грозы возможны порывы до 17 метров в секунду.

В выходные также прогнозируется дождливая, облачная, прохладная погода. А в начале следующей недели может вновь потеплеть до +26 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в город возвращается "августовское лето". Воздух прогревается до отметок около нормы или чуть выше.

Однако он заключил, что, по сравнению с прошлым годом, купальный сезон в столичном регионе в 2019 году не удался. По его словам, в июне вода прогрелась очень рано: уже в конце мая температура ее достигала 15–20 градусов, а позже – и 22.

Затем это пошло на спад. В сентябре в этом году при нынешней температуре воды купаться уже не получится, резюмировал Вильфанд.

По сведениям синоптиков, первая декада августа в столице стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за холодной погоды с осадками в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%. Жители обеих столиц также активно приобретают свитера, толстовки и свитшоты.

