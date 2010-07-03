Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице с 21:00 16 августа из-за прогнозируемого дождя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Дождь. Период предупреждения – с 21:00 16 августа до 21:00 17 августа. Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

В пятницу, 16 августа, ожидается умеренный дождь, в отдельных районах гроза. А температура воздуха не прогреется выше 16 градусов. В выходные – 17 и 18 августа – погода существенно не поменяется, все также прогнозируются небольшие осадки.

Ранее метеорологи прогнозировали жаркую погоду на следующей неделе. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, к 21 августа воздух может прогреться до +25–27 градусов.

По словам синоптика, вместе с теплой погодой в столице пройдут фронтальные разделы, которые принесут осадки и грозы. Однако он уточнил, что осадки сменят свой характер и будут кратковременными.

По сведениям синоптиков, первая декада августа в столице стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за холодной погоды с осадками в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%. Жители обеих столиц также активно приобретают свитера, толстовки и свитшоты.

