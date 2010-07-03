Мощное потепление: 30-градусную жару прогнозируют в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К началу следующей неделе температура воздуха в Москве поднимется до 30 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С понедельника к нам начнет возвращаться настоящее лето, много солнца, никаких осадков и мощное потепление. В понедельник плюс 21–26, во вторник 23–28 и в среду 25–30 градусов", – цитирует его РИА Новости.

В эти выходные же в городе может выпасть более трети нормы осадков. За вечер субботы и утро воскресенья ожидается около 28 миллиметров осадков. Это 36 процентов от нормы в 77 миллиметров.

Согласно сведениям синоптиков, первая декада августа в городе стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за непогоды в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%.

Несмотря на прохладное лето ранний листопад в столице не прогнозируют, поскольку до конца августа будет тепло. Хотя некоторые деревья уже пожелтели, синоптики считают, что в этом нет ничего необычного. Это связано с тем, что май был теплым и листья распустились рано.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что в ближайшие 10 дней температура воды в водоемах столичного региона может прогреваться до 19 градусов. По его словам, такие показатели еще позволят искупаться.