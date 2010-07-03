Более трети нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более трети от августовской нормы осадков может выпасть в Москве за вечер субботы и утро воскресенья, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, за 21 час ожидается порядка 28 миллиметров осадков. Это 36 процентов от нормы в 77 миллиметров, передает РИА Новости.

Тишковец отметил, что в ночь на 18 августа станет еще дождливее. Будет пасмурно, временами ливни. Температура воздуха ночью составит 14–16 градусов, по области – 12–17.

Согласно информации синоптиков, первая декада августа в городе стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за холодной погоды с осадками в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%. Жители обеих столиц также активно покупают свитера, толстовки и свитшоты.

Несмотря на прохладное лето ранний листопад в Москве не прогнозируют. Хотя некоторые деревья уже пожелтели, синоптики считают, что в этом нет ничего необычного. Более того, погода на следующей неделе будет теплой: ожидается до 27 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что в ближайшие 10 дней температура воды в водоемах столичного региона может прогреваться до 19 градусов. По его утверждению, такие показатели еще позволят искупаться.