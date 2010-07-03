МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Грозу и сильный ветер прогнозируют в столице в субботу, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Аналогичное предупреждение действует для Московской области.
Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду, непогода сохранится до 21:00. Водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не следует парковаться у деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС предупредили, что вспышки молний ухудшают видимость на дорогах, из-за чего повышается вероятность ДТП.
Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
В эти выходные в городе может выпасть более трети нормы осадков. За вечер субботы и утро воскресенья ожидается около 28 миллиметров осадков. Это 36 процентов от нормы в 77 миллиметров.
По информации синоптиков, первая декада августа в городе стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за непогоды в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%.
А к началу следующей недели в столице сильно потеплеет. Согласно данным центра погоды "Фобос", в понедельник столбики термометров покажут 21–26 градусов, во вторник – 23–28 и в среду – 25–30 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что в ближайшие 10 дней температура воды в водоемах Москвы и Подмосковья может прогреваться до 19 градусов. По его словам, такие показатели еще позволят искупаться.
Дождливые выходные ожидают москвичей
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: