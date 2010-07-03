МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Грозу и сильный ветер прогнозируют в столице в субботу, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Аналогичное предупреждение действует для Московской области.

Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду, непогода сохранится до 21:00. Водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не следует парковаться у деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС предупредили, что вспышки молний ухудшают видимость на дорогах, из-за чего повышается вероятность ДТП.

Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

В эти выходные в городе может выпасть более трети нормы осадков. За вечер субботы и утро воскресенья ожидается около 28 миллиметров осадков. Это 36 процентов от нормы в 77 миллиметров.

По информации синоптиков, первая декада августа в городе стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. Из-за непогоды в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%.

А к началу следующей недели в столице сильно потеплеет. Согласно данным центра погоды "Фобос", в понедельник столбики термометров покажут 21–26 градусов, во вторник – 23–28 и в среду – 25–30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что в ближайшие 10 дней температура воды в водоемах Москвы и Подмосковья может прогреваться до 19 градусов. По его словам, такие показатели еще позволят искупаться.