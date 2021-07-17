Еще 7 643 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки еще 7 643 пациента. Всего количество выздоровевших увеличилось до 1 274 036 человека. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В Москве выявлено 4 561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 514 человек. На ИВЛ находятся 588 человек", – говорится в сообщении.

За день в столице от коронавирусной инфекции скончались 102 пациента. У всех была пневмония и положительный тест на COVID-19.

В России за последние сутки подтвердили 25 116 новых случаев коронавируса. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 933 115 случаев COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на территории РФ возник резкий рост количества заболеваний коронавирусом, однако на примере Москвы можно сделать вывод о стабилизации процесса. По этой причине вводить в России локдаун или ужесточать меры против COVID-19 необходимости нет.