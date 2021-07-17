В России выявили 25 116 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
За последние сутки в России подтвердили 25 116 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации по COVID-19. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни.
В Москве зафиксировали 4 561 новый случай, в Московской области – 2 541, в Санкт-Петербурге – 1 957, в Нижегородской области – 535, в Свердловской области – 492, в Красноярском крае – 491.
Всего в РФ зарегистрировано 5 933 115 случаев коронавирусной инфекции.
За последние сутки из-за коронавируса умерли 787 человек. За весь период зафиксировано 147 655 летальных исходов.
Также за минувшие 24 часа выздоровели 21 437 человек. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 322 345 человек.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация от COVID-19 обладает значительной эффективностью против тяжелых осложнений, коронавирусом заболели не более 2,5% привитых граждан. При этом большинство – в период формирования иммунитета.
В ВОЗ заявили о вероятном появлении более опасных штаммов коронавируса
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