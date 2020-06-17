АТОР не прогнозирует рост цен на путевки в России туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Цены на путевки по России остаются на прежнем уровне, некоторые эксперты даже говорят об их возможном понижении после открытия всех отелей, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, пока что стоимость остается на уровне прошлого года.

"Мы не прогнозируем роста цен на туры этим летом. Некоторые эксперты считают, что после открытия всех отелей возможно даже снижение цен – отельеры таким образом захотят привлечь туристов. Мы будем мониторить ситуацию", – цитирует Ломидзе официальный портал АТОР.

Она также уточнила, что речные круизы станут доступны для россиян в июле и будут запускаться поэтапно.

Исполнительный директор АТОР считает, что если 1 августа границы откроют, то из зарубежных направлений Турция останется лидером пляжного отдыха среди россиян. Она добавила, что из внутренних направлений наиболее популярным будет Краснодарский край.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин ранее сказал, что цены на летний отдых в стране сохранятся на уровне 2019 года. Он указал, что авиабилеты на июнь подешевели на 25% по сравнению с прошлым годом из-за отсутствия клиентов.

Ломидзе отмечала, что отечественные курорты не подорожают вообще. Аналитики АТОР говорили о сохранении цен прошлого года и возможном их снижении.

Комплексная цена путешествий по стране будет начинаться от 10 тысяч рублей за неделю отдыха на одного человека, сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она обратила внимание, что нынешним летом планируется запустить новые доступные маршруты для россиян, помимо традиционных южных направлений.