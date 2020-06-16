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Общество

14:39

Цены на летний отдых в России останутся на прошлогоднем уровне

общество туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цены на летний отдых в России сохранятся на уровне 2019 года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, об этом говорит раннее бронирование. Цена на авиабилеты на июнь на 25% ниже по сравнению с прошлым годом из-за отсутствия клиентов, передает Агентство "Москва".

В ходе круглого стола, посвященного восстановлению туристической отрасли страны, Барзыкин добавил, что желающих отдохнуть в этом году будет меньше, чем в прошлом.

В начале июне Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о предстоящем росте цен на отдых в России на 30 процентов. Директор организации Майя Ломидзе отметила, что отечественные курорты не подорожают вообще. Аналитики АТОР рассказали о сохранении цен 2019 года и возможном их снижении.

Комплексная цена путешествий по стране начинается от 10 тысяч рублей за неделю отдыха на одного человека, уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она обратила внимание, что нынешним летом планируется запустить новые доступные маршруты для россиян, помимо традиционных южных направлений.

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