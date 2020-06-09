Директор АТОР опровергла информацию о росте цен на отдых в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о предстоящем росте цен на отдых в России на 30 процентов. Как заявила директор организации Майя Ломидзе, это фейковые данные, передает РИА Новости.

"Я официально заявляю, что АТОР не делала заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация", – заявила специалист.

По словам Ломидзе, отечественные курорты не подорожают вообще. Аналитики АТОР указывают на сохранение цен 2019 года и даже возможное их снижение.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, стоимость новых пакетных туров по России начинается с 10 тысяч рублей за неделю на одного человека. По словам специалиста, в РФ планируется расширить число доступных маршрутов.

