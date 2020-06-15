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Общество

15 июня, 20:38

Обязательства по несостоявшимся турам могут отсрочить до 31 декабря 2021 года

финансы общество туризм

Фото: depositphotos/borjomi88

Правительство РФ рассматривает возможность отсрочки на выполнение туроператорами обязательств по несостоявшимся из-за коронавируса турам. Дедлайн могут установить на 31 декабря 2021 года, как передает ТАСС.

"При исполнении в 2020 и 2021 годах договора туроператор обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2021 года", – указано в проекте соответствующего нормативного акта.

Подобный формат будет действовать только в отношении туров, которые были приобретены до 31 марта 2020 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туроператоры получат субсидии от государства. За счет них можно будет компенсировать затраты, связанные с ограничениями из-за COVID-19.

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