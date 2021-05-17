Воздух в Москве впервые в сезоне прогрелся выше 30 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве воздух впервые в сезоне прогрелся выше 30 градусов, пишет РИА Новости.

"В Москве впервые в сезоне наступила 30-градусная жара. Воздух прогрелся до + 30,3 к 16 часам на базовой станции ВДНХ", – отметил специалист.

Ранее москвичам из-за установившейся в городе жары рекомендовали пить больше воды, носить головные уборы и избегать перегрева на солнце.

Также сообщалось, что в среду в столице пройдут ливни, которые собьют аномальную жару. В этот день начнут собираться облака и пройдут короткие ливни с грозами, которые продолжатся в четверг и пятницу.

К концу рабочей недели температура воздуха упадет до 15–20 градусов днем и до 7–12 – ночью.