Синоптики рассказали о погоде в столице 17 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В понедельник, 17 мая, в столице и Московской области ожидаются переменная облачность и до 29 градусов тепла, сообщает портал "Метеовести".
"Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся в теплом секторе циклона. При переменной облачности осадков не ожидается", – говорится в сообщении.
До вечера 17 мая прогнозируется сильная жара, в связи с этим в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает Гидрометцентр РФ.
По прогнозам синоптиков, в столице температура воздуха составит 27-29 градусов тепла, в Подмосковье – 24–29 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в ряде регионов России на этой неделе ожидаются супервысокие температуры.
По прогнозу метеоролога, в Астраханской области температура воздуха может достигнуть отметки 36 градусов тепла. Высокие температуры прогнозируются также в Оренбургской области. Там воздух прогреется до +37 градусов.
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